«Одноклассники» перезапустили систему рекомендации контента: авторы получат больше аудитории внутри социальной сети

«Одноклассники» запустили новую версию системы рекомендаций контента — теперь она сфокусирована на авторских публикациях. Благодаря новым моделям машинного обучения и уникальному «автороцентричному» алгоритму ранжирования блогеры и группы с качественными публикациями смогут получить больше просмотров и привлечь новую аудиторию. Новая система рекомендаций стала следующим шагом в развитии контентной платформы «Одноклассников» и работе с авторами. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Одноклассники» продолжают поддерживать активных авторов на платформе и разворачивают классическую систему рекомендаций контента в соцсетях на 180 градусов. Теперь алгоритмы обучаются предоставлять аудиторию как можно большему количеству авторов и тем самым увеличивать разнообразие контента на платформе: как в разделе «Рекомендации», так и в блоке с рекомендуемым контентом в ленте. Нейросети будут подбирать для каждой публикации наиболее релевантную аудиторию на основе активности и интересов пользователей. Ранее алгоритмы рекомендаций подстраивались только под пользователя, не учитывая разнообразие авторов.

Например, ранее пользователям, которые подписаны на группы про путешествия и реагируют на такой контент, показывались публикации на ту же тему. Теперь алгоритм для каждой конкретной публикации подбирает сегмент аудитории, которым она может быть релевантна: так, любителям путешествий могут быть показаны авторы других тематик – например, группы с фотографиями природы, историей и новостями определенных стран и регионов, советами по активному отдыху.

Это также поможет авторам, которые публикуют материалы на более нишевые темы, например, заметки, лонгриды или видео про науку, экстремальный спорт или историю кино — новые алгоритмы ранжирования найдут аудиторию, заинтересованную в этой теме.

Вадим Гуров, руководитель продуктов «Лента» и «Рекомендации» социальной сети «Одноклассники»: «Автороцентричное ранжирование подбирает для авторов наиболее релевантных пользователей. Такой подход отличается от более популярного в наших рекомендательных системах подбора по интересам пользователя — пользователецентричного. Благодаря балансу между этими двумя подходами, пользователи смогут получать наиболее интересный им контент, а авторы смогут находить релевантную им аудиторию, даже в самых нишевых темах».

«Одноклассники» также пересмотрели подход к разнообразию и качеству контента в рекомендациях. Социальная сеть больше не рекомендует пользователям группы и профили, которые содержат, например, изображения и видео низкого качества, кликбейт, большое количество неоригинального контента. Также пессимизируются группы и профили, чей контент не соответствует заявленной тематике. В этом алгоритмам машинного обучения помогает редакторский отбор: команда модерации размечает публикации и авторов на тематики и отсеивает страницы с низкокачественным контентом.

Благодаря этому «Одноклассники» рассчитывают дать дополнительную аудиторию авторам с действительно интересным уникальным контентом. При этом новые алгоритмы ранжирования равномерно распределяют охваты в рекомендациях между всеми авторами одной и той же тематики. Новая система уже работает на всех платформах.

«Одноклассники» активно развивают собственную контентную платформу и инструменты поддержки интересных авторов в соцсети. Так, ранее был представлен умный алгоритм поддержки авторов «Молния». Он отбирает новые группы в «Одноклассниках», которые регулярно публикуют уникальный интересный контент, и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Благодаря этому авторы могут набрать стартовую аудиторию в соцсети.