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Аналитика группы МТС: россияне стали реже покупать компьютерные игры и чаще посещать стриминговые сервисы

«МТС банк» и стриминговая платформа WASD провели исследование геймерского рынка в России и выяснили, что с марта по август 2022 г. количество покупок компьютерных и мобильных игр снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с этим растет спрос на стриминг, а сэкономленные на покупке игр деньги россияне тратят на финансовую поддержку стримеров с помощью донатов и платных подписок. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка».

По данным аналитиков «МТС банка», с марта 2022 г. в два раза уменьшилось количество покупок компьютерных и мобильных игр. При этом средний чек на эти категории товаров вырос на 40%. Это может быть связано с изменениями в правилах проведения оплаты в зарубежных онлайн-магазинах и на платежных сервисах. Россияне стали покупать игры через посредников и сторонние ресурсы, которые берут дополнительные комиссии.

На фоне снижения количества покупок игр МТС фиксирует рост интереса к стриминговым платформам. В частности, с марта по август 2022 г. трафик площадок с геймерскими онлайн-трансляциями вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. WASD фиксирует рост трафика на 120%, а среднее время просмотра контента увеличилось на 11%, до 68 минут.

Аналитики «МТС банка» фиксируют рост донатов на стриминговых сайтах — с марта по август 2022 г. их количество выросло на 32%, а средний чек увеличился на 25% до 360 руб. На платформе WASD количество кликов на донатные сервисы выросло в четыре раза, а заработок стримеров с платных подписок и рекламных интеграций вырос в семь раз.

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Публичное акционерное общество «МТС-банк» (ПАО «МТС-банк», «МТС банк») – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания «МТС банка» охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл телесистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные телесистемы».

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