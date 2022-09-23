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В Москве расширили функционал цифровой экосистемы для самозанятых

В Москве обновили функционал экосистемы «Все о самозанятости от А до Я». Ее разделили на три блока: для тех, кто уже работает сам на себя, для бизнеса, который с ними сотрудничает, и тех, кто пока только планирует открыть свое дело. Теперь это удобный навигатор, где можно найти всю актуальную информацию по теме, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Сегодня в Москве насчитывается более 1,1 млн самозанятых. Только с начала года их количество выросло на 28%. Проект “Все о самозанятости от А до Я” востребован у горожан — за все время работы к нему обратились более 140 тысяч раз. Теперь он стал еще удобнее. Помимо прочего, там собраны действующие меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы», — отметила Наталья Сергунина.

Желающие стать самозанятыми узнают, как зарегистрироваться и начать работать на себя. А для тех, кто не определился с направлением деятельности, есть готовые решения по разным видам бизнеса. В разделе для действующих самозанятых можно воспользоваться онлайн-платформами для продвижения своих товаров и услуг. Здесь же представлен ряд популярных маркетплейсов и агрегаторов, позволяющих совмещать свое дело с работой по трудовому договору.

В блоке для бизнеса, который хочет работать с самозанятыми, рассказано, как правильно составить договор и акт о выполненных работах. Там же можно найти предложения партнеров по бесплатному пробному доступу к цифровым решениям, позволяющим удаленно создавать и подписывать документы с исполнителями.

Кроме того, на странице экосистемы «Все о самозанятости от А до Я» для каждой из категорий пользователей подобраны подходящие меры поддержки. К примеру, обучение на старте бизнеса, широкий спектр онлайн-продуктов для упрощения ведения своего дела.

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Mbm.mos.ru — портал Государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы», подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. МБМ помогает москвичам открывать и развивать свое дело.

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