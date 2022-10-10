«Яндекс браузер» вошел в репозиторий российских операционных систем «Альт»

Пользователи операционных систем семейства «Альт» теперь могут скачать «Яндекс браузер» непосредственно из репозитория ОС. Это часть репозитория «Сизиф» (Sisyphus), одного из крупнейших в мире репозиториев пакетов свободного ПО, наряду с Debian, Red Hat и SUSE. «Сизиф» тесно интегрирован в инфраструктуру разработки отечественных операционных систем семейства «Альт», которая находится на территории и под юрисдикцией Российской Федерации. Правила развития репозитория определяет ALT Linux Team, сообщество разработчиков свободного ПО; в его работе активно участвуют разработчики «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Присутствие программы в репозитории – большое удобство для пользователей. Им не надо тратить время на поиски нужного ПО, не надо беспокоиться, будет ли найденная программа корректно работать на компьютере с операционной системой «Альт», даже не требуется самому скачивать приложение. Достаточно просто открыть «Центр приложений» ОС, просмотреть перечень ПО нужной категории, выбрать понравившуюся программу и нажать «установить». Операционная система сама скачает и установит ее на офисный или домашний компьютер – и пользователь сразу может начать с ней работать. Каждая из программ, включенных в репозиторий ОС «Альт», тщательно протестирована на совместимость с операционными системами.

«Сочетание качественной отечественной операционной системы с популярным браузером обеспечивает современную, удобную и безопасную цифровую среду для работы в интернете. По мере выхода новых версий ОС семейства “Альт” и “Яндекс браузера”, мы с коллегами из “Яндекса” будем обеспечивать их совместимость, чтобы людям всегда были доступны самые продвинутые возможности наших программных продуктов», – сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

«Яндекс браузер» прошел поверку на совместимость с ОС «Альт рабочая станция» 10, «Альт сервер» 10, «Альт образование» 10. Любой пользователь этих операционных систем может установить «Яндекс браузер» любым привычным и удобным способом: командой из консоли apt-get install yandex-browser-stable или помощью графических утилит «Центра приложений». «Яндекс» будет сопровождать браузер в репозитории, обновляя по мере выхода свежих версий.

«Летом мы выпустили большое обновление “Яндекс браузера” для бизнеса и, конечно, поддержали версию для операционной системы “Альт” на базе Linux. Использование одного браузера дома и на работе удобно – пользователь не почувствует разницы, даже если работает в разных операционных системах. “Яндекс браузер” позволяет настраивать пространство под себя: добавлять часто используемые ссылки в “Табло” для быстрого доступа, разделять информацию по разным рабочим проектам с помощью группировки вкладок. Тем, кто по работе часто сталкивается с контентом на иностранных языках, браузер поможет перевести тексты, картинки или видео», – отметил руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера» Илья Шибанов.

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«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки, которая находится в российской юрисдикции. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.

«Яндекс браузер» — браузер, в котором удобно работать и корпоративным клиентам, и конечным пользователям. Системные администраторы компаний могут централизованно настроить браузер сразу для тысяч сотрудников — обеспечить дополнительный уровень безопасности и управлять доступами к внешним ресурсам, разграничить уровни доступа разных группа пользователей, задать белый и черный список расширений и т.д. Конечным пользователям браузер помогает организовать комфортное рабочее пространство и настроить интерфейс таким образом, чтобы ничто не отвлекало от дел.