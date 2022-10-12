Маркетплейс Flowwow инвестирует $6 млн в развитие бизнеса в Великобритании

Маркетплейс локальных магазинов Flowwow анонсировал выход на рынок Европы, начиная с Великобритании.

Компания инвестирует $6 млн в локализацию продукта, найм сотрудников за рубежом и маркетинговое продвижение. Как и в России, на новом рынке компания планирует сотрудничать с небольшими местными брендами в категориях «срезанные цветы и комнатные растения», «кондитерские изделия», «декор», «косметика», «украшения», «хендмейд».

Согласно Statista, британский рынок электронной торговли является крупнейшим в Европе и одним из ведущих в мире – в среднем англичане тратят онлайн 866 фунтов в год на человека. В 2020 г. рост онлайн-продаж в Великобритании в 11,1 раза превысил рост офлайн-продаж – это создает многообещающие возможности для выхода на рынок.

Созданная в 2014 г., за восемь лет компания Flowwow выросла от цветочного агрегатора до маркетплейса локальных товаров с оборотом 3 млрд руб. в год, собственной курьерской службой и франшизной сетью магазинов.

Все ИТ-продукты компании – включая сайт (клиентскую сторону и инструменты для партнеров), мобильные приложения для клиентов, продавцов и курьеров – полностью готовы к использованию в новой стране. На текущий момент компания активно привлекает к сотрудничеству магазины Великобритании, а также вкладывается в продвижение мобильного приложения среди пользователей.

Вячеслав Богдан, СЕО и сооснователь Flowwow: «Английский рынок электронной торговли считается одним из самых привлекательных в мире: несмотря на сильное лидерство компаний Amazon и eBay, мы видим спрос на уникальные товары и персонализированный подход, что открывает большие возможности для таких peer-to-peer маркетплейсов как Flowwow».

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Flowwow – сервис, который дает доступ к тысячам локальных магазинов и брендов. Украшения, хендмейд, сладости, нестандартные букеты с доставкой от 30 минут в 1000 городах мира. Компания создана в 2014 г.