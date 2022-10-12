Закадровый перевод видео в «Яндекс браузере» стал многоголосым

Пользователям «Яндекс браузера» теперь доступен многоголосый перевод видео — голосов стало двенадцать, шесть мужских и шесть женских. Благодаря улучшенным алгоритмам воспринимать видео с большим количеством спикеров стало намного легче. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Как нейросеть распознает разных спикеров на видео? Сначала она переводит речь в текст, восстанавливает пунктуацию и определяет границы предложений. Затем уже другая нейросеть анализирует спектрограмму голоса и отмечает на аудиодорожке фрагменты, сказанные разными людьми. Так и становится ясно, кто из спикеров что произнес.

«Мы постоянно работаем над качеством перевода и озвучки, чтобы дать нашим пользователям доступ к любому контенту со всего мира. По нашим оценкам, около половины YouTube-роликов на иностранных языках — это ролики с тремя и более спикерами. Смотреть их с двухголосой озвучкой не совсем удобно — поэтому мы и сделали десять новых голосов», — сказал руководитель приложения «Яндекс» и «Яндекс браузера» Дмитрий Тимко.

В сентябре 2021 г. «Яндекс» представил технологию закадрового перевода видео для роликов на английском языке. Затем добавил французский, немецкий, испанский и итальянский языки. В планах — новые пары языков, например, китайский. Нейросети продолжают помогать стирать границы в интернете: в «Яндекс браузере» также появились интерактивные субтитры с подсветкой по словам, которые можно включить как на языке оригинала, так и на русском. Помимо этого, «Яндекс» добавил в свой браузер технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций на YouTube — сейчас она находится в режиме открытого тестирования.