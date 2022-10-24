«Лаборатория Касперского»: почти половина родителей знает пароли от аккаунтов своих детей в соцсетях

По данным опроса «Лаборатории Касперского», 14% родителей — пользователей социальных сетей — не общаются в них со своими детьми, а 17% вовсе не заходят на их страничку. Четверть не знает, какая информация размещена в открытом доступе в аккаунте ребёнка. Однако, по мнению экспертов, задуматься об этом стоит, ведь юные пользователи часто склонны к овершерингу (чрезмерной открытости в интернете; – прим. CNews), как и их родители.

Есть среди взрослых и те, кто более пристально следит за активностью детей в Сети. Так, 18% опрошенных родителей отметили, что знают пароль от аккаунта ребёнка в какой-либо из социальных сетей и периодически заходят в него. Больше четверти (29%) знают пароль, но не заходят в профиль.

Родители беспокоятся о цифровой безопасности юных пользователей, но порой могут сами нарушать её. Среди тех, кто ведёт страничку в социальных сетях, почти половина (48%) выкладывает у себя фото или видео со своими детьми или публикуют посты о них. При этом респонденты, которые указывают дополнительную информацию в этих постах, отмечают имя ребёнка (59%), его увлечения (42%), истории из жизни (42%), геолокацию (31%) и название учебного заведения (14%). Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что, действуя таким образом, люди могут столкнуться с рисками для онлайн-безопасности. Если родители не закрывают свой профиль в социальных сетях, данные о детях, которые они публикуют, могут попасть в руки недоброжелателей. Впоследствии злоумышленники могут использовать подобную детальную информацию, чтобы втереться в доверие к юным пользователям.

Часто взрослые объясняют желание публиковать посты о детях тем, что хотят сохранить воспоминания (47%), гордятся ребёнком и его достижениями (44%), стремятся делиться информацией о его жизни с родственниками (42%). В то же время 44% выкладывают посты только по своему усмотрению и не спрашивают согласия ребёнка. Так ответили в том числе родители детей в возрастных группах 11-14 лет и 15-18 лет.

«Безусловно, родители желают своим детям лучшего. Однако они не всегда могут правильно оценивать риски и подавать хороший пример. Юным пользователям важно учиться защищать цифровые границы и бережно относиться к личным данным — своим и других людей. Дети часто копируют поведение взрослых, которым также важно следовать правилам. Спрашивать у ребёнка разрешения, прежде чем поделиться его фотографией с другими, не читать переписку с друзьями, рассказать об установленной программе родительского контроля — всё это примеры позитивных правил воспитания ответственного пользователя», — отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Компания разработала решение Kaspersky Safe Kids, чтобы обезопасить детей онлайн вне зависимости от того, чем они занимаются — играют, учатся или общаются с друзьями. С его помощью родители могут быть в курсе, как долго ребёнок находится в интернете, а также ограждать его от нежелательного контента. Продукт позволяет определять текущее местоположение ребёнка благодаря функции геолокации, что может быть удобно, если он передвигается по городу один.