«Яндекс маркет» поможет с продвижением магазинам, которые продают товары ИКЕА и их аналоги

Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут прислать сервису заявку, чтобы разместить свою продукцию в популярном разделе «Товары ИКЕА и аналоги». В нем маркетплейс показывает подборки мебели, посуды, постельного белья и многого другого из ассортимента ИКЕА. В разделе есть также товары от других производителей, похожие по дизайну на продукцию ИКЕА и такие же по качеству. Размещение в разделе поможет магазинам привлечь больше покупателей, которые интересуются товарами ИКЕА и их аналогами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Подать заявку на размещение продукции в разделе «Товары ИКЕА и аналоги» могут магазины, которые работают с сервисом по моделям FBY (хранение товаров, сборка и доставка заказов на стороне «Маркета») и FBS (продавец сам хранит товары и упаковывает посылки). При этом у магазина должна быть возможность регулярно пополнять ассортимент, чтобы продажи его товаров в этом разделе не прекращались. «Маркет» тщательно отбирает заявки продавцов, чтобы их товары соответствовали ожиданиям покупателей, которых интересуют товары ИКЕА или их аналоги.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».