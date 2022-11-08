Wildberries запустил новый сервис проверки товаров

Wildberries запустил дополнительную верификацию товаров на онлайн-площадке: прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком.

В первую очередь дополнительную проверку проходят такие социально значимые товары как продукты питания, детская продукция, косметика, одежда и т.д.

Чтобы провести процедуру верификации своей продукции, предпринимателям необходимо в карточках товара внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии. Проверка документов осуществляется через сервисы Росаккредитации онлайн и в автоматическом режиме. После подтверждения документов в карточке товара появляется отметка «Подтвержден сертификат/декларация».

«Мы в Wildberries уделяем значительное внимание вопросам безопасности покупок. Дополнительная проверка документов на продукцию – еще один важный шаг в этом направлении», – отметили в пресс-службе Wildberries.

«Wildberries активно включились в процесс проверки товаров в сети Интернет. В планах до конца года проверить не менее 25 млн товаров. Благодаря сервису Росаккредитации и участию крупных торговых площадок контрафакта при продаже на маркетплейсах становится меньше», — отметил заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев.

Ранее онлайн-площадка начала сотрудничество с Роскачеством — товары, которые прошли проверку и сертификацию в этом ведомстве, стали выделяться государственным знаком качества на страницах товаров на маркетплейсе.

«Размещение российских знаков качества в карточках товаров поможет покупателям Wildberries выбирать наиболее качественные российские продукты и повысит уровень потребительской грамотности. Уверены, что маркетплейс продолжит работу по уведомлению покупателей о качестве товаров и продвижению лучших отечественных продуктов», — сказал Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества.

Кроме того, первым из онлайн-площадок Wildberries запустил в октябре интеграцию с реестром свидетельств госрегистрации ЕЭК в категории БАДы.

В августе Wildberries внедрил собственную систему «Цифровой арбитраж», которая усилила защиту предпринимателей от возможных нарушений их авторских прав со стороны других участников рынка. Компания также является основателем единой информационной системы интернет-площадок по антиконтрафакту: в случае появления нелегальной продукции на одной из платформ информация о продавцах-нарушителях заносится в общую базу данных, что позволяет предотвратить распространение контрафакта в онлайн-сегменте в целом.