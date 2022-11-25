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Возле Донинских подземных галерей с «царскими сокровищами» заработали туристические сервисы

МТС запустила сеть четвертого поколения в селе Доно Калганского района. Впервые доступ к скоростному мобильному интернету получили не только местные жители, но и известный туристический объект – Донинские подземные галереи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила в селе Доно новое телеком-оборудование, которое обеспечило высокоскоростным мобильным интернетом более чем 600 местных жителей. Теперь им стали доступны портал госуслуг, электронная запись к врачам краевых поликлиник, покупка билетов и заказ товаров в онлайн-магазинах, дистанционная учеба и работа.

Вблизи Доно находятся и Донинские подземные галереи - это карстовые пещеры внутри горы. Они ежегодно привлекают любителей экстремального туризма и профессиональных спелеологов.

«Село Доно очень отдаленное, находится в 580 километрах от Читы. К нему ведет единственная грунтовая дорога, и прежде сюда добирались только энтузиасты. Теперь, когда в Доно появилась связь и мобильный интернет, можно пользоваться навигаторами, фиксировать и передавать координаты, в режиме реального времени делать фото и видео самой пещеры и подземных галерей. Это должно привлечь ученых и более широкий круг туристов, потому что надежная связь – это прежде всего безопасность в путешествии», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

«Доно – кладезь самых разных историй. Донинские галереи привлекают искателей сокровищ. Есть предание, что в пещерах есть тайный ход, где хранятся сокровища царской России, которые якобы спрятал здесь казачий атаман Семёнов перед тем, как бежать в Китай. Также в Доно находится одна из трех сохранившихся в России оригинальных старообрядческих церквей XVIII века. Судя по опыту, когда в такие места приходит интернет, жизнь меняется – развивается туризм, приезжают ученые, совершаются открытия, и все это влияет, в конечном счете, на развитие региона», - сказала заместитель руководителя Туристского информационного центра Забайкальского края Лидия Напартэ.

В настоящее время связь МТС доступна жителям более чем 430 населенных пунктов Забайкальского края, в которых проживает более 95% населения. За последние два года связь LTE пришла в 12 малых и отдаленных сел в глубинке региона, в том числе в Красночикойский, Ононский, Приаргунский и Оловяннинский районы.

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