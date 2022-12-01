«Яндекс» запустил сервис для оформления командировок TeamTicket

«Яндекс» запустил предварительную версию сервиса по организации командировок TeamTicket. Он помогает компаниям быстро оформлять деловые поездки, а сотрудникам — выбирать нужные билеты и услуги с учётом целого набора параметров.

Обычно компаниям при оформлении деловых поездок приходится узнавать о предложениях каждого агентства, заключать с ними отдельные договоры и подключаться к различным онлайн-системам для контроля командировок. TeamTicket существенно упрощает этот процесс: убирает лишнюю бюрократию, объединяет предложения агентств, снижает затраты на поездки и время на их оформление.

Внутри TeamTicket компании могут управлять бюджетом на поездки, быстро выбирать поставщика и заключать контракты, получать статистику по поездкам. Сотрудники сами выбирают транспорт и отели, добавляют нужные им услуги, например, трансфер, страховку и дополнительный багаж. Руководителю останется только согласовать заявку.

На запуске к TeamTicket подключена компания «Аэроклуб». Постепенно количество доступных агентств будет увеличиваться: уже в начале 2023 г. появится другое агентство бизнес-путешествий — «Авиа центр».

Изначально TeamTicket создавался как внутренний сервис «Яндекса» для организации поездок сотрудников. Внутри компании им пользуются более полутора лет, ежемесячно через него оформляется более 1,5 тыс. командировок.

«По данным внутренних исследований «Яндекса», TeamTicket позволяет снизить затраты на командировки в среднем на 15–30% — компании платят фиксированный сбор за оформление поездки, нет дополнительной платы за подключение и обслуживание сервиса. А время оформления командировки через TeamTicket сократилось с 24 часов до 15 минут, ведь сотруднику не нужно ждать ответа от менеджера и поставщика услуг», — сказала руководитель сервиса TeamTicket Мария Колесниченко.

Помимо отображения и оформления предложений от разных агентств, «Яндекс» предоставит собственную поддержку компаниям и пользователям, отправившимся в командировки. Например, если клиент захочет поменять билеты или у него возникнет вопрос о трансфере, ему за несколько минут сможет ответить сотрудник поддержки «Яндекса».