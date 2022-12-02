МТС запускает платформу «туманного» гейминга для облачной аренды компьютеров

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске децентрализованной игровой платформы МТС Fog Play. Она позволяет владельцам высокопроизводительных ПК зарабатывать на аренде, сдавая мощности своих компьютеров через облачный сервис. Пользователи, не имеющие геймерских устройств, могут арендовать игровой ПК и запускать «тяжелые» игры на смартфонах, планшетах, ТВ-приставках и ноутбуках через интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного «туманного» гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV, а также на смартфонах. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps.

Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз. Функция облачного сохранения работает в тестовом режиме и совместима не со всеми играми. Пользователи могут подключить геймпад или использовать режим виртуального джойстика для игр со смартфона или телевизора.

Перед выбором компьютера пользователи могут увидеть список предустановленных игр, модель процессора и видеокарты, объем оперативной памяти, задержку сигнала и стоимость аренды. Если качество соединения или мощность сборки будет недостаточными для комфортного гейминга, можно завершить сеанс в течение пяти минут после запуска игры — деньги автоматически вернутся на карту.

Чтобы подключить к сети свой компьютер, необходимо оставить заявку на сайте компании, а затем пройти модерацию. Для работы с сервисом нужно настроить гостевую учетную запись в Windows, скачать популярные игры и установить софт от МТС для присоединения к децентрализованной системе МТС Fog Play. Пошаговая инструкция доступна на сайте.

Размер арендной платы владелец ПК устанавливает сам, учитывая мощность оборудования, качество и скорость интернета. Для подключения системы к платформе необходимо соответствовать минимальным требованиям: модель видеокарты Nvidia GTX 1070 или AMD Radeon RX 580 и выше, операционная система Windows 10 или 11, скорость от 20 Мбит/с на входящее и исходящее соединение. Владелец компьютера получает доступ к личному кабинету, где может просматривать количество и длительность игровых сессий, а также выводить заработанные деньги.

«Создание МТС Fog Play — первый шаг к МТС к интернету Web3, где крупная компания выступает не единым хранилищем данных, а становится проводником между децентрализованной сетью пользователей. Распределенная система решает проблему классического облачного гейминга, где дата-центры расположены слишком далеко от многих игроков. Децентрализация позволяет установить сервер практически в каждый район в городе — чем больше пользователей будет подключено к “туманному” сервису, тем ниже будет задержка сигнала» — отметил директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.