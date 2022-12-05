CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс еда» выделит больше 70 млн рублей на поддержку курьеров в новогодний период

Курьеры, которые доставляют заказы «Яндекс еды» и Delivery Club, получат дополнительные выплаты в декабре и январе, когда обычно число заказов заметно возрастает. Об этом CNews сообщил представитель сервиса «Яндекс еда».

В этом году сервис выделит на поддержку 70 млн руб. — это в несколько раз больше, чем годом раньше. Выплаты будут действовать для курьеров-партнеров по всей России, в том числе для тех, кто выполняет заказы Delivery Club через приложение «Яндекс про».

В сезон высокого спроса в декабре и особенно в новогодний период «Яндекс еда» вместе с партнёрами обычно выводит больше доставщиков на линию. При этом курьеры могут заработать больше благодаря ежегодным мотивационным программам, действующим в декабре и январе, повышающему коэффициенту, который увеличивает оплату за выполненные доставки, а также росту числа заказов. Так, на прошлой неделе в Москве на доставку вышло рекордное за всю осень количество курьеров, а если сравнить с предыдущей неделей, то рост составил 50%. За последние полгода доход курьеров-партнёров «Еды» увеличился почти на 50% и сейчас может достигать 160 тыс. руб. в месяц.

Помимо дополнительных выплат, в праздничный период «Еда» удвоит чаевые, которые курьеры-партнёры получат от клиентов. Ещё сервис подготовит для курьеров новогодние подарки — вещи, которые им пригодятся на доставках.

Чтобы курьерам было комфортнее развозить заказы, «Яндекс еда» вместе с партнёрами развивает проект «Дружелюбные рестораны». В таких заведениях доставщики могут отдохнуть, бесплатно попить чай и, например, пообедать со скидкой. К «Дружелюбным ресторанам» уже присоединились тысячи заведений по всей стране. «Яндекс еда» и «Доставка» инвестируют также в создание зон отдыха, в которых курьеры могут погреться в холодную погоду, попить воды или чая, зарядить телефон.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием

Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов

Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез

Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»

Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год

Россияне превратили военную технологию связи в замену сотовым сетям и оптоволокну. Испытания успешны, не за горами массовое распространение

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

9 главных мифов об умном доме

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще