На сервисе облачного гейминга VK Play стал доступен режим виртуального компьютера

VK Play Cloud представил режим виртуального компьютера. В этом режиме пользователь получает в свое распоряжение удаленный игровой ПК и может сам скачивать и устанавливать игры, запускать различные лаунчеры и даже не связанные с играми программы. На каждый виртуальный компьютер выделяется 16 ГБ оперативной памяти и 8+ ГБ видеопамяти. Режим доступен на подписках «Комфорт» и «Премиум», а также при использовании сервиса с почасовой оплатой. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Режим виртуального компьютера — отличная возможность запускать в облаке десятки тысяч игр и программ. Как и на обычном домашнем ПК, игроки смогут воспользоваться популярными лаунчерами, устанавливая и запуская игры по своему выбору», —‎ сказал Роман Епишин, руководитель маркетинга VK Play Cloud.

В облачном игровом сервисе VK Play Cloud поддерживаются все популярные лаунчеры, а в каталоге для быстрого запуска доступно уже несколько сотен игр, включая такие мировые хиты, как Genshin Impact. Серверы облачного гейминга VK Play распределены по всей России, в том числе размещены в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Новосибирске и других городах, что обеспечивает высокое качество игры из разных частей страны. В VK Play Cloud также доступна оплата любым удобным способом — банковской картой, мобильным платежом и др.

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и др. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.