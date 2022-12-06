Стримить со стен Новгородского Кремля и вести летопись отдыха в интернете смогут абоненты МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в Великом Новгороде. Скорость мобильного интернета в ключевых туристических локациях города выросла в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Великий Новгород является одним из важных исторических центров на Северо-Западе. Город популярен для посещения как в летний, так и в зимний сезон. В преддверии зимних праздников МТС прокачала связь в главных туристических локациях города. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в районе Новгородского Кремля, на Софийской стороне, на Торговой стороне, где раскинулось Ярославово дворище – место, где находился княжеский двор Ярослава Мудрого, проходили вечевые собрания, а ныне сосредоточены древние храмы.

Также МТС модернизировала сеть в районе Антониева монастыря, Малого театра, Веряжского парка, в пешеходной зоне на Ильиной улице, открывшейся летом после реконструкции, в округе Автовокзала. После установки нового оборудования высокоскоростным мобильным интернетом теперь обеспечены студенты и педагоги Университета НовГУ им. Ярослава Мудрого, Новгородского Агротехнического техникума, Политехнического колледжа, жители районов Колмово, Панковка, Кречевицы, деревень Григорово и Сырково.

Туристы и жители Великого Новгорода теперь смогут созваниваться в мессенджерах по видеосвязи оперативно выкладывать в интернете видео и фото Волхова со смотровой площадки Софийской звонницы, стримить в высоком качестве со стен Кремля, а также скачивать «тяжелый» контент, смотреть новогодние фильмы в HD, а при необходимости – удаленно работать или готовиться к сессии.

«В этом году мы прокачали интернет в районных центрах, деревнях и малых населенных пунктах почти во всех районах Новгородской области. А теперь не только жители области, но и новгородцы, проживающие в столице Новгородских земель, смогут оценить все преимущества мобильного интернета на высоких скоростях. По данным Big Data МТС, турпоток в Новгородскую область в 2022 г. вырос на 12%. В первую очередь туристы направляются в Великий Новгород и окрестности. Поэтому сейчас мы активно продолжаем модернизацию сети в столице региона, чтобы в Новый год жители и гости Новгорода смогли не только быть на связи, но и поделиться своими эмоциями с друзьями и близкими, поздравить и принять поздравления, разделить самые лучшие и добрые пожелания на будущий год», — сказал директор МТС в Новгородской области Александр Самуйлов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.