CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

VK увеличит доход партнеров от показа рекламы на сайтах

VK объявила о запуске программы поддержки издателей. Новые сайты, которые присоединятся к ней в декабре 2022 г., смогут дополнительно получить до 20% больше выручки от рекламной монетизации. Также участникам партнерской сети стал доступен новый адаптивный блок для трансляции рекламы на сайтах. В среднем он увеличивает выручку от показов объявлений до 50%.

«Наша партнерская программа объединяет более 23 тыс. сайтов и приложений. На площадках медиа и ресурсов, посвященных технологиям, науке и образованию, искусству, спорту и другим тематикам, каждый день показываются десятки миллионов объявлений бизнеса из рекламных платформ VK. Мы стремимся развивать технологии так, чтобы они приносили максимально высокий результат для рекламодателей и помогали больше зарабатывать от монетизации своих ресурсов партнерам», — сказал Камиль Насруллаев, директор рекламной сети VK.

С помощью адаптивного блока владельцы сайтов могут более эффективно использовать на странице место, которое они готовы выделять для размещения рекламы. Система адаптирует элементы так, чтобы нативно показывать в нем одно или сразу несколько объявлений из платформ «VK реклама» и myTarget.

Внешний вид объявлений формируется автоматически на базе готовых шаблонов. При этом издатели могут при необходимости управлять настройками рекламного блока. Первые тесты показали, что новый формат повышает выручку в среднем в полтора раза по сравнению со стандартным баннером.

В декабре VK поддержит издателей и поможет увеличить их доход. Новые сайты в партнерской сети смогут получить дополнительную выручку от монетизации. Программа продлится до 31 декабря 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием

Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов

Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез

Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»

Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год

Россияне превратили военную технологию связи в замену сотовым сетям и оптоволокну. Испытания успешны, не за горами массовое распространение

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

9 главных мифов об умном доме

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще