В Анастасьевке впервые появился 4G

Жители села Анастасьевка впервые получили доступ к стабильному 4G-интернету: новый стандарт связи запустил «Мегафон». До недавнего времени сельчанам были доступны только голосовые вызовы, а теперь они могут общаться с близкими по видео и с комфортом пользоваться любыми интернет-сервисами и приложениями. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора запустили новое телеком-оборудование, которое обеспечило скоростным интернетом и новым качеством голосовых звонков по технологии VoLTE более 1700 жителей села Анастасьевка Хабаровского района. Оно расположено на 45-м километре региональной автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, отсюда начинается автодорога, ведущая к селу Петропавловка, Петропавловскому озеру и к Петропавловскому женскому монастырю.

Теперь сельчане наравне с жителями Хабаровска могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона»: современными технологиями звонков, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.

«Мобильный интернет сегодня необходим практически во всех сферах жизни людей. Особенную значимость он приобретает для жителей небольших населенных пунктов. С его помощью гораздо легче решать бытовые и социальные вопросы, получать дополнительное образование, отправлять обращения в госорганы и разнообразить досуг. Ну а в преддверии праздников при помощи смартфона с мобильным интернетом можно легко выбрать и заказать подарки для близких, а также провести новогодний вечер онлайн с друзьями и родственниками, даже если вы находитесь за тысячи километров друг от друга», – сказал директор Хабаровского отделения «Мегафона» Дмитрий Оловянников.

С начала 2022 г. «Мегафон» впервые обеспечил связью более 17 удаленных и малочисленных населенных пунктов региона, в которых проживает около 12 тыс. человек – ранее здесь не было покрытия ни у одного сотового оператора. Часть из телеком-объектов была построена благодаря совместному проекту с Правительством Хабаровского края.

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«Мегафон» – оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.