ОСАГО в Telegram: «Альфастрахование» запустила бот, который облегчит жизнь автомобилистам

«Альфастрахование» запустила бота в Telegram, который позволяет мгновенно рассчитать стоимость ОСАГО без документов. В ближайшее время его функционал также будет расширен на КАСКО. Об этом CNews сообщили представители компании «Альфастрахование».

Для предварительного расчета стоимости ОСАГО понадобится только государственный регистрационный номер автомобиля. После этого калькулятор представит примерный расчет.

С помощью бота можно не только быстро узнать стоимость полиса, но и немного развлечься. В нем можно скачать стикерпаки с новым героем «Альфастрахование» – милым псом – и «собрать» свой автомобиль из будущего, ответив на вопросы викторины. Также в нем есть исторические факты о страховании автомобилей и ответы на популярные вопросы.

«Время обязывает нас к быстрым удобным решениям и мгновенным сервисам. Поэтому мы усовершенствовали процесс работы с клиентами в части оформления страховки и запустили Webapp в мессенджере Telegram, который в считанные секунды поможет узнать стоимость полиса. Уверены, сервис будет популярным среди клиентов, так как экономит время и дает возможность определиться со страховкой в режиме реального времени», – сказал Юрий Ясиновский, руководитель проектов департамента электронной коммерции «Альфастрахование».

Webapp был разработан совместно с технологическим стартапом Wame и креативным агентством Deluxe Interactive.



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Группа «Альфастрахование» – частная российская страховая группа с портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «Альфастрахование», ООО «Альфастрахование-жизнь», ООО «Альфастрахование-ОМС», ООО «Медицина Альфастрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-групп». Услугами «Альфастрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 113 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.