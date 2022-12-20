Wildberries инвестировал свыше 200 млрд руб. в скидки для покупателей за 11 месяцев 2022 года

Онлайн-платформа Wildberries продолжает предоставлять россиянам за свой счет дополнительный дисконт на товары. Также это позволило оказать поддержку и предпринимателям в период высокой волатильности. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

По итогам 11 месяцев 2022 г. собственные инвестиции Wildberries в предоставление скидок для покупателей составили 203 млрд руб. – это на 25% больше, чем в аналогичном периоде 2021 г.

Наибольший объем инвестиций компании пришелся на период ноябрьских распродаж, когда россияне приобретали не только товары повседневного спроса, но и активно готовились к новому году – приобретали подарки для родных и близких. В ноябре 2022 г. объем вложений Wildberries достиг 32,5 млрд руб. (+49% год к году) – это максимальный показатель за всю историю компании.

«Весь год мы продолжали наращивать собственные инвестиции в предоставление скидок на товары для россиян. Благодаря этому предприниматели, реализующие на Wildberries свою продукцию, повышали собственные доходы в онлайн-сегменте. Кроме того, расширяется предложение товаров по привлекательным ценам, что позволяет компании внести свой вклад в стабилизацию цен на рынке», — сказали представители Wildberries.