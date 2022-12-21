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«Сбермаркет» запустил доставку готовой еды из более чем 50 ресторанов Казани

«Сбермаркет» запустил в Казани бесплатную экспресс-доставку готовых блюд из ресторанов. Теперь клиенты сервиса могут в течение часа получить на свой адрес блюда татарской, паназиатской, итальянской, бельгийской, азербайджанской, гавайской и авторской кухонь.

Сделать заказ можно через мобильное приложение «Сбермаркета» или на официальном сайте. Сотрудники ресторанов будут собирать заказы, а курьеры «Сбермаркета» — доставлять их клиентам.

Казанцы могут заказать из более чем 50 ресторанов города, в том числе таких популярных как KFC, сыроварня Cheeseria, «Татмак», «Марусовка», «Бармузей Васи Ложкина», «Брассерия Левен», «Топ хоп», «Мангал», «Покемания», «Ариба пицца» и Not only poke by bogvava. В их меню изысканные сырные закуски, мясо и рыба на гриле, беломорские мидии и другие морепродукты, казылык, чебуреки и янтыки, множество видов пиццы, авторских бургеров и поке.

Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов в «Сбермаркете», сказала: «Сентябрьское исследование «Сбермаркета» показало, что спрос на заказ готовой еды из супермаркетов за последний год вырос на 118%. И запуск доставки из ресторанов в Казани — один из наших первых шагов в развитии направления Ready-to-eat (готовая к употреблению еда). Партнёрство позволит ресторанам повысить доступность готовой еды для клиентов и нарастить объемы онлайн-бизнеса, а «Сбермаркету» — расширить возможности выбора не только из магазинов, но и из любимых кафе и ресторанов, с бесплатной доставкой по выгодным ценам».

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