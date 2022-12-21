«Яндекс браузер» обновил интерфейс групп вкладок

«Яндекс браузер» обновил интерфейс групп вкладок: теперь группы вкладок можно откреплять с верхней панели и прятать в вертикальном меню, чтобы экономить пространство. Дизайн стал выглядеть лаконичнее, а закрепленная домашняя группа вкладок будет видна всегда. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Группы вкладок помогут, например, упорядочить рабочие проекты по важности или отделить материалы для дипломной работы от списка новогодних покупок.

Новый дизайн групп вкладок — еще один шаг в этом направлении. Теперь их можно откреплять с верхней панели и прятать в вертикальном меню, чтобы экономить пространство.

Кроме групп на верхней панели в «Браузере» располагаются и вкладки. Новая функциональность доступна всем пользователям и в обычном режиме — для Windows в версии 22.11.2, а для Mac и Linux — в версии 22.11.3. После установки обновления «Браузер» нужно перезапустить.

Обновился внешний вид групп вкладок. Теперь они выглядят лаконичнее и занимают меньше места.

Появилась возможность откреплять группы с панели (даже «домик»). Открепленная группа вкладок не будет видна на панели, но останется доступной в вертикальном меню.

Вертикальное меню. Чтобы его открыть, нажмите на стрелочку в правой части панели групп вкладок. В меню отображаются все группы вкладок, между которыми легко переключаться. Здесь же можно закрепить или открепить любые группы, открыть меню нужной группы или создать новую.

Любая новая группа, которую создает пользователь, по умолчанию закрепляется на верхней панели Браузера. Эту настройку можно отключить – в меню «Настройки» > «Интерфейс»> раздел «Вкладки и группы» и нужно отключить галочку в пункте «закреплять группу при ее создании». Новые группы будут создаваться незакрепленными, их не будет видно на панели — только в вертикальном меню.

Упрощен доступ к домашней группе. Теперь закрепленная домашняя группа вкладок видна всегда. Даже если все группы не помещаются на панели.

В настоящее время «Яндекс» работает над синхронизацией групп вкладок — на всех устройствах, на которых пользователь запускает «Браузер». Состав групп вкладок будет идентичным на всех ваших девайсах. Если пользователь создал группу вкладок «Покупки» на рабочем компьютере, то по дороге домой он сможет продолжить с ней работать с телефона, а потом — с домашнего компьютера.