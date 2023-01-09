Чат-бот CraftTalk подскажет все про экопункты «РТ-Инвест»

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда Сколково, и «Единый оператор экопунктов» компании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех», запустили в мессенджере Telegram чат-бот помощника Eco Pomoshnik для поддержки крупнейшей сети фандоматов. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

Сеть фандоматов «РТ-Инвест» стала первым в России проектом по сбору вторичных ресурсов и обмену тары (пластиковых бутылок и жестяных банок) на баллы и скидки, которые можно потратить на покупку продуктов и оплату услуг. Партнерами проекта стали сеть магазинов «Вкусвилл», рестораны быстрого питания «Додо пицца», сервис UDS, каршеринговый сервис BelkaCar и др. Сегодня сеть экопунктов «РТ-Инвест» в Подмосковье насчитывает порядка 560 фандоматов, расположенных в 38 городских округах. Количество собранной через экопункты тары достигло 3 млн. В общей сложности это около 100 тонн чистых вторичных ресурсов, полностью готовых к переработке.

С помощью чат-бота t.me/EcopunktyBot пользователи в круглосуточном режиме могут получить ответы на наиболее частые вопросы, связанные работой фандоматов и программой лояльности. Также с помощью бота можно связаться со специалистами службы технической поддержки, или просто оставить сообщение о работе аппарата. Отдельно предусмотрена возможность оставить отзыв о самом проекте «Экопункт». Для удобства пользователей QR-код для перехода в чат-бот размещен на экранах экопунктов и на официальном сайте «Единого оператора».

«Проект с “РТ-Инвест” был запущен в течение месяца на базе нашей облачной платформы по SaaS-модели, которая существенно снижает CAPEX, а также кратно увеличивает возможность мгновенного масштабирования проекта под новые задачи. Заказчик воспользовался модулем базы знаний, функционалом чат-бота, а также рабочим местом оператора, которое удачно сопрягает бот с контакт-центром “Единого оператора”. Отдельно отмечу, что статистика, собираемая в базе знаний, позволяет гармонично развивать проект, подключая наиболее востребованные темы обращений пользователей», - сказал Денис Петухов, генеральный директор и сооснователь CraftTalk.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, которая работает в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга BI. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов.