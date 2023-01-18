CDEK Pay присоединился к НСПК

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК провел ребрендинг подразделения CDEK Finance — теперь CDEK Pay, которое занимается платежными, транзакционными сервисами для клиентов и партнеров. По итогам 2022 г. совокупный объем обработанных в системе агрегации транзакций составил 9,9 млрд руб.

Ребрендинг связан с адаптацией сервиса для клиентов и введением новых услуг. В частности, CDEK Pay один из первых в стране присоединился к процессингу «Национальной системы платежных карт» (НСПК) в статусе «агент ТСП».

CDEK Pay подключил СБП на вендинговых аппаратах (150 аппаратов только в Поволжском регионе), началось тестирование СБП на терминалах в МФЦ. Сегодня через CDEK Pay ежедневно совершается около 12 тыс. транзакций.

Изначальная цель создания собственного платежного сервиса — готовое платежное решение для партнеров, клиентов и внешних пользователей, а также унификация платежных технологий внутри СДЭК. Оборот CDEK Pay в 2022 г. составил 9,9 млрд руб. 85% франчайзи СДЭК подключены к платежным сервисам CDEK Pay: интернет-эквайринг, СБП (онлайн и офлайн, кассовые ссылки и иные решения), SoftPOS, онлайн-касса.

После того, как CDEK Pay полностью внедрил свои системы внутри компании СДЭК, платежный агрегатор стал доступен и для клиентов логистического оператора — интернет-магазинов и других производителей. Теперь у клиентов есть возможность подключать не только интернет-эквайринг с бесплатной онлайн-кассой, но и принимать платежи через динамический и статический QR-код на платежной странице, выставлять платежные ссылки из личного кабинета, принимать платежи в смартфонах. СБП от CDEK Pay доступна интернет-магазинам, как в онлайн-режиме, так и в офлайн-точках.

«В первую очередь мы сосредоточились на партнерах СДЭК в сфере e-comm и создаем платежную экосистему в режиме «одного окна» для удобства и комфорта, как клиентов, так и потребителей. При этом мы открыты для всего рынка. Для этого у нас есть все необходимые операционные, коммерческие и технические решения: экономичный эквайринг, отсутствие необходимости открытия банковских счетов и РКО, доступная фискализация, простая интеграция, включающая, как API, так и набор CMS, и многое другое. В 2023 г. мы планируем предоставить клиентам e-comm доступ к таким опциям как факторинг и рассрочка», — сказал директор CDEK Pay Дмитрий Балин.

CDEK Pay — первый платежный агрегатор в России, созданный логистической компанией, зарегистрирован в реестре Банка России. CDEK Pay — еще один шаг в рамках трансформации СДЭК в мультисервисную ИТ-компанию. СДЭК перестал быть исключительно логистическим оператором для e-comm — сегодня это полноценный конструктор, куда входит логистика, фулфилмент, сервисы по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, CDEK Forward, оператор рекламы CDEK Media, система лояльности для партнеров В2В, В2С и, конечно, платежный сервис, которыми можно пользоваться в любой конфигурации.