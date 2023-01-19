В России заработал сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД»

В России запущен сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» для широкой аудитории пользователей – от частных лиц до корпоративных клиентов. «ШАРД» оценивает безопасность и выявляет риски криптовалют и операций с ними в самых популярных блокчейнах. Об этом CNews сообщили представители «ШАРД».

Сервис позволяет проводить крипто-расследования в отношении подозрительных транзакций и адресов, а также запрашивать аналитическую поддержу и правовую помощь специалистов.

Сервис «ШАРД» — российская разработка с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта для решения актуальных задач в финансовом секторе для корпоративных клиентов, банковской сферы и частных лиц, заинтересованных в: оперативной проверке KYC/AML/CFT крипто-реквизитов своих клиентов и контрагентов; визуализации связей, для анализа транзакций и проведения расследований; анализе крипто-балансов в режиме реального времени, внутренних и внешних транзакций и различных специфических характеристик крипто-сделок; выявлении транзакций и адресов, вовлеченных в противоправную деятельность; работе с частными запросами, аналитических отчетах по транзакциям и адресам.

Аналитические инструменты сервиса «ШАРД» помогают снизить риски операций с цифровыми активами и сделать криптовалютные операции максимально прозрачными, а риски – контролируемыми для всех участников.

Сервис «ШАРД» использует только собственные разработки и свою базу данных, расположенную на серверах на территории России.

«Рост популярности криптовалют влечет за собой увеличение их использования и в преступной деятельности. В 2022 г. в результате взломов мостов Axie Infinity, Ronin Bridge, BSC Token Hub и ряда других был похищен рекордный объем средств – более $2 млрд, что на 60% больше, чем в предыдущем году. Сервис “ШАРД” позволяет обезопасить простых пользователей и компании от потери средств и обвинений в причастности к мошенническим операциям при получении на крипто-кошелек средств из сомнительных источников», — сказал директор по расследованиям сервиса аналитики криптовалютных активов «ШАРД» Григорий Осипов.

Возможности сервиса можно протестировать бесплатно уже в первый месяц после его запуска при регистрации на сайте. В феврале 2023 г. сервис планирует ввести платную подписку на свои услуги.