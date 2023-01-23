В «VK музыке» появился раздел «Подкасты»

Теперь слушать любимые шоу развлекательного и научного формата можно в отдельном приложении «VK музыка». Об этом CNews сообщили представители VK.

«Подкасты» — новый самостоятельный раздел сервиса «VK музыкf», который объединил разнообразный аудиоконтент, в том числе эксклюзивные шоу. Подкасты доступны в приложении «VK музыка», а также внутри обновленного раздела «Музыка» в мобильном приложении «Вконтакте».

Познакомиться с шоу можно на витрине, где каждый найдет для себя интересный формат — от юмористических выпусков и подкастов о музыке до проектов об отношениях, психологии и расследований. Уже на старте пользователи услышат сразу несколько эксклюзивов. Среди них — первый сезон нового проекта «Мифы» о сюжетах древних культур и великих цивилизаций от студии «Терменвокс», эксклюзивный сезон популярного проекта «Шире чек» о том, как начать зарабатывать больше, и второй сезон подкаста «Хакни мозг» от «Богемы» о том, как устроена наша психика. Меломанов ждет эксклюзивный проект от «VK музыки» — подкаст «Космическийджэм», в студии которого появятся известные продюсеры и музыканты. Ведущий шоу — Сэм Адегбие из STUDIO 21. С ним гости поделятся личными историями и тизерами премьер.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK: «Подкасты стали одним из самых популярных развлекательных и образовательных форматов. Поэтому количество подкастов и их аудитория растет. Появление раздела с подкастами в «VK музыке» — еще один шаг к разнообразию контента и улучшению сервиса. Синергия музыки и подкастов в том, что выбирает слушатель в разных жизненных ситуациях. В спортивном зале ты слушаешь музыку, в долгой поездке переключаешься на подкаст — все в рамках одного сервиса».

Раздел будет активно развиваться и дополняться: новые функции для слушателей и авторов появятся уже скоро. «VK музыка» заинтересована в развитии партнерства с авторами качественного контента и помогает молодым подкастерам быстрее находить аудиторию, а состоявшимся — расширять свою. Попасть на платформу со своим подкастом максимально просто: достаточно оставить заявку.

Подкасты можно слушать бесплатно. С подпиской на «VK музыку» прослушивание доступно без рекламы и с выключенным экраном.

Чтобы в приложении «VK музыка» появился раздел с подкастами, необходимо обновить его до последней версии.