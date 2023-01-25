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«Яндекс лавка» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone

Чтобы посмотреть статус заказа в «Яндекс лавке», теперь не обязательно открывать ее приложение — эту информацию можно увидеть на заблокированном экране iPhone. Для этого сервис использует функцию интерактивных сообщений Live Activity на платформе iOS. «Лавка» первой среди ритейлеров в России добавила в свое приложение эту функцию. Чтобы проверить статус заказа, достаточно взять смартфон в руки — и даже не нужно его разблокировать. Это пригодится, когда не хочется слишком отвлекаться на телефон — например, при просмотре фильма или во время готовки у плиты. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью Live Activity можно узнать статус заказа в «Лавке» и время его доставки, а также поставить оценку после получения покупки. Смотреть статусы заказов на экране блокировки iPhone покупатели могут в приложении сервиса самой новой версии. Уже сейчас это работает в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. Скоро такая возможность появится и в других сервисах «Яндекса», в которых пользователям важно следить за изменением статуса заказа. Например, это станет доступно в «Еде», а также в Go при заказе такси. Так, на заблокированном экране телефона сразу можно будет увидеть, через сколько подъедет машина, а также ее номер и цвет.

Недавно в «Лавке» появилась также возможность узнать статус заказа с помощью «Алисы» — голосового ассистента. Чтобы узнать, когда доставят заказ, достаточно сказать: «Алиса, когда привезут продукты из “Лавки”?», «Алиса, где моя еда из “Лавки”» или «Алиса, скажи статус заказа из “Лавки”». Ассистент подскажет, где сейчас находится заказ и когда курьер его доставит.

Функция Live Activity, которую Apple добавила в iOS 16.1, позволяет следить за разными событиями в режиме онлайн на экране блокировки смартфона. Если в телефоне есть несколько приложений, которые работают с этой функцией, то система автоматически показывает на экране блокировки новые события, которые происходят в этих приложениях.

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«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из более 450 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. «Лавка» работает под собственным и под брендом Маркета в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.

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