«Яндекс» выложил в опенсорс счетчик «Метрики»

«Яндекс» опубликовал исходный код счетчика «Метрики», который загружается на сотнях тысяч сайтов и фиксирует различные события, происходящие на них. Теперь любой разработчик может подробно изучить код счетчика, модифицировать его под свои задачи и использовать для собственных нужд. Счетчик предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Счетчик — это ключевой компонент «Яндекс метрики». Опубликованный исходный код содержит все функции привычного счетчика, за исключением некоторых проприетарных модулей, например, «Вебвизора». Модульная структура кода позволяет разработчикам контролировать, какие функции включить на сайте, а также добавлять новые — в зависимости от требований к объему собираемых данных, производительности сайта и других показателей.

Публикуя код счетчика, «Яндекс» делится наработками, которые позволят сообществу разработчиков изучить принципы работы аналитики веб-сайтов в интернете и участвовать в улучшении «Яндекс метрики». Открытость исходного кода позволяет настроить трекер под свои задачи и переиспользовать опыт «Яндекса» в других решениях. Например, запустить систему аналитики для внутренней корпоративной системы своей компании.

«Яндекс» выкладывает в опенсорс и другие свои ключевые технологии — например, систему управления базами данных YDB, библиотеку машинного обучения CatBoost, а также фреймворк для создания высоконагруженных приложений userver.