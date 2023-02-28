CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Бизнес может собирать заявки и контакты от клиентов в «VK клипах»

«VK реклама» расширила возможности инструмента для сбора заявок. Любой бизнес может собирать контакты потенциальных покупателей прямо в «VK клипах» с помощью лид-форм.

Для того чтобы начать получать заявки в клипах, нужно минимум действий. Необходимо зайти в кабинет «VK рекламы», выбрать лид-форму для продвижения и актуальные настройки. При выборе площадок для показа рекламы помимо новостных лент «Вконтакте» и «Одноклассниках» теперь доступны и «Клипы».

Остальную работу алгоритмы сделают самостоятельно: проанализируют поведение аудитории «VK клипов», адаптируют рекламу для показа между видеороликами и покажут ее самым заинтересованным в предложении пользователям. Уведомления о новых заявках придут по электронной почте или в «VK мессенджер». Показывать лид-формы можно между роликами в мобильном приложении и в веб-версии «Вконтакте».

При клике на рекламу пользователь попадает на форму для сбора контактов. Заполнить ее можно внутри привычного интерфейса «VK клипов» без перехода на внешние площадки. Контактные данные можно оставить автоматически: для этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить из профиля». Заявка передается рекламодателю только после согласия пользователя на обработку данных.

«VK клипы» — российский сервис коротких видеороликов. В 2022 г. среднесуточное количество просмотров выросло в два раза и достигло почти 750 млн. Число опубликованных клипов увеличилось более чем в четыре раза, а создателей контента — в 2,2 раза. Всего в 2022 г. было опубликовано более 20 млн клипов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

По всей России не работает «Яндекс музыка»

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Wildberries и Ozon как огня боятся новых регионов. На этом наживаются хитрые перекупщики

Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны

Легендарный «Энвижн» прекратил существование

Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще