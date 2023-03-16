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«Транстелеком» включил бесшовный Wi-Fi для пассажиров новых московских железнодорожных станций

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» продолжает развитие публичного Wi-Fi доступа для пассажиров столичного железнодорожного транспорта. Бесшовная беспроводная сеть теперь работает на станциях «Лесной городок», «Очаково» и «Марьина роща», открытых в начале 2023 г.

Данные станции являются частью нового московского центрального диаметра МЦД-4, который будет запущен в эксплуатацию в этом году.

Компания «Транстелеком» уже несколько лет активно участвует в проекте Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала РЖД по развитию публичных бесшовных Wi-Fi сетей на железнодорожных объектах. Ранее сервис был запущен на новом московском железнодорожном вокзале «Восточный» и терминале «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево, пересадочном узле «Мещерская» и других станциях.

Также в 2022 г. РЖД совместно с компанией «Транстелеком» организовали бесшовную сеть беспроводного интернет-доступа на высокоскоростных поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое. Теперь пассажиры поездов «Сапсан», авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к интернету при перемещении между поездом и вокзалами.

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