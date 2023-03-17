«Сбермаркет» масштабирует направление доставки из ресторанов и приглашает к сотрудничеству

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» приглашает к сотрудничеству рестораны и кафе в городах по всей России. 46 тыс. курьеров сервиса будут доставлять заказы во всех крупных городах страны.

«Сбермаркет» запустил доставку готовой еды из кафе и ресторанов в конце 2022 г. На данный момент сервис работает уже с 500 ресторанными брендами в девяти городах.

Доставка из ресторанов с помощью «Сбермаркета» — это возможность расширить клиентскую базу, увеличить количество заказов и оптимизировать затраты на доставку. Доставка из ресторанов и кафе, представленных на «Сбермаркете», — бесплатная для клиентов. Чтобы стать партнером «Сбермаркета», достаточно подать заявку на сайте food.sbermarket.ru. Менеджеры сервиса помогут оформить все документы и интегрироваться на платформу.

Доставка осуществляется из ресторанов, расположенных как отдельно, так и в торговых центрах. Готовить и комплектовать заказы будут сотрудники сети ресторанов, а курьеры «Сбермаркета» доставят их в специальных термосумках.

Кроме того, рестораны могут заказывать продукты из ретейлеров, представленных на «Сбермаркета» , по специальному предложению. Для новых b2b-клиентов сервиса сейчас действует скидка 50% на первый заказ от 4000 руб. в «Сбермаркет для бизнеса», сумма максимальной скидки может достигать 5000 руб.

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«Сбермаркет доставляет продукты, готовые блюда из ресторанов и кафе, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».