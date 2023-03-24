МТС ускорила мобильный интернет на крупнейших месторождениях Северо-Енисейского золотоносного района

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на месторождениях Северо-Енисейского района. Благодаря увеличению пропускной способности волоконно-оптического канала связи скорости мобильного интернета на промышленных площадках и в районе вахтовых поселков выросли в среднем в пять раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Увеличение скоростей мобильного интернета МТС за счет модернизации оборудования произошло практически на всех крупных золоторудных месторождениях Северо-Енисейского района - Благодатном, Олимпиадинском, Ведуге, Эльдорадо, Золотом и других ключевых промышленных площадках региона.

Теперь рабочие и инженеры, занятые в отраслях промышленности и переработки, смогут не только оставаться на связи с родными и близкими во время вахтовых смен, но и смотреть фильмы со смартфона, слушать музыку и пользоваться привычными мобильными приложениями. В дальнейшем улучшение качества связи на месторождениях позволит внедрять инновационные цифровые сервисы – системы умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернет вещей, облачные технологии, - и будет в целом способствовать развитию инфраструктуры предприятий.

«Два года назад МТС первой обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом территорию вахтового поселка и часть площади рабочего карьера месторождения Ведуга. В прошлом году мы первыми реализовали комплексный проект обеспечения связью нескольких производственных площадок в Северо-Енисейском районе. Затем выполнили очередной сложный технический проект, ускорив мобильный интернет сразу на нескольких крупных золоторудных месторождениях. Многие из подобных месторождений находятся в северных территориях, в отдаленных районах, и каждый раз проект по модернизации сетей – непростая задача, с которой мы успешно справляемся», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.