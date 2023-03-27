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Сервис CloudTips подключил Tinkoff Pay для моментального перевода чаевых

Сервис безналичных чаевых и донатов CloudTips подключил Tinkoff Pay — теперь чаевые можно переводить всего в пару кликов и без ввода реквизитов карты.

Оставить чаевые с помощью Tinkoff Pay можно везде, где присутствует сервис CloudTips — например, в ресторанах, барах и кафе, в такси, салонах красоты, сфере доставки по всей России и т.д. Переводить чаевые ускоренным способом через Tinkoff Pay могут все клиенты «Тинькофф» с установленным мобильным приложением.

Tinkoff Pay удобен для отправителей — процесс перевода стал проще и быстрее, и выгоднее для получателей — это увеличивает конверсию в отправку чаевых и донатов.

Для перевода чаевых с помощью Tinkoff Pay нужно сканировать QR-код получателя камерой телефона, ввести сумму платежа и нажать на кнопку Tinkoff Pay. Далее на мобильном устройстве откроется приложение «Тинькофф» для подтверждения оплаты.

Оплата через Tinkoff Pay безопасна: для подтверждения операции необходимо авторизоваться в приложении «Тинькофф» с помощью пароля или биометрии.

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф», руководитель «Тинькофф кассы», сказал: «Уход Apple Pay и Google Pay сильно повлиял на сегмент чаевых и донатов, поскольку большинство таких переводов совершалось с их помощью. С исчезновением этих сервисов количество переводов чаевых упало на 30%. Клиенты привыкли платить за пару кликов и не хотят тратить время на то, чтобы вбивать реквизиты карты и ждать смс-код для подтверждения оплаты. К тому же в ресторане в большой компании это не всегда удобно: люди больше уделяют внимание общению и не хотят тратить время на другие дела. А в последнее время безналичные чаевые все больше набирают популярность и в сфере доставки, такси, а также в салонах красоты. Tinkoff Pay облегчает и ускоряет оплату и позволяет не отвлекаться от важного. Благодаря Tinkoff Pay количество операций переводов чаевых постепенно восстанавливается. Так, например, первые итоги работы показали, что доля платежей через Tinkoff Pay в сервисе CloudTips достигла 21,5%. Каждый второй клиент из тех, кому доступен Tinkoff Pay, выбирает именно этот способ оплаты».

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