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«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета на транспортных хабах Сегежи

«Мегафон» модернизировал сеть в одном из крупнейших городов Республики Карелии – Сегеже. В результате проведенных работ на 20% увеличилась скорость мобильного интернета на городских транспортных хабах – железнодорожном и автомобильном вокзалах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты оператора установили на базовых станциях современное оборудование и расширили сеть LTE, задействовав в работу новый частотный диапазон 2600 МГц. Эта частота позволяет обеспечить максимальные скорости мобильной передачи данных. Теперь пассажиры как междугородних поездов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга в Мурманск, так и пригородных электричек и автобусов, смогут пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами на максимальных скоростях и внутри вокзалов, и на перронах станций.

Модернизированная инфраструктура связи позволила не только улучшить качество мобильной сети на территории транспортных узлов, но перераспределить нагрузку между базовыми станциями в городе, чтобы абоненты компании могли получать качественные услуги связи даже в часы пиковой нагрузки. Благодаря апгрейду сети абоненты компании могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

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МегаФон – связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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