Аналитики сервиса «Домклик» назвали наиболее развитые регионы России по цифровизации сделок с недвижимостью

Чтобы выявить лидеров цифровизации жилищного кредитования в России, аналитики сервиса «Домклик» от «Сбера» изучили, как за последние три года изменилась доля электронной регистрации сделок с недвижимостью.

Электронная регистрация сделок с недвижимостью начала стремительно развиваться с ноября 2016 г., когда Сбербанк запустил сервис электронной регистрации сделок с ипотекой совместно с Росреестром. Сейчас участники сделки могут пройти регистрацию полностью онлайн, не посещая МФЦ или нотариуса. Сегодня в электронном виде регистрируется 83,8% сделок по ипотеке. В 2022 г. через «Домклик» зарегистрировано 650 тыс. сделок с электронной регистрацией ипотеки и 132 тыс. сделок за собственные средства.

Максимальные показатели продемонстрировали северокавказские и дальневосточные регионы страны — Чеченская Республика (99%), Амурская область (93,3%), Карачаево-Черкесская Республика (92,8%), Магаданская область и Чукотский автономный округ (92,7%). В Москве — 88,1%, а в Санкт-Петербурге — 84%.

В регионах-лидерах (за исключением Амурской области) существенный процент электронных регистраций зафиксирован на вторичном рынке недвижимости, а вот Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали более высокий процент онлайн-заявок на рынке первичного жилья (91,7% и 90,4% соответственно).

За три года наибольший прирост доли ипотечных сделок, зарегистрированных в электронном виде, наблюдается в Чеченской Республике (77,7 процентных пункта). За ней следуют субъекты Северо-Западного федерального округа — Республика Коми (61,9 п. п.), Мурманская область (60,2 п. п.), Калининградская область (59,7 п. п.) и Новгородская область (58,6 п. п.). Москва приросла на 38 п. п., Санкт-Петербург — на 52,4 п. п.

С 2020 по 2023 гг. прирост доли ипотеки с электронной регистрацией сделки как в регионах-лидерах, так и в Москве и Санкт-Петербурге отмечался в основном на вторичном рынке недвижимости (кроме Калининградской области).