Больше всего в компьютерные игры на ПК играют миллениалы и поколение Х

Согласно результатам исследования VK Play, удалось выяснить, как выглядит портрет типичного российского геймера в 2022 г. А также какие гаджеты и игры больше предпочитают в геймсообществе в России.

Большинство респондентов (85%) играет на мобильных устройствах. По сравнению с 2022 г. доля мобильного гейминга выросла на 4% – c 81% до 85%, особенно среди женщин – с 42% до 45%. Об этом CNews сообщили представители VK.

Самым популярным жанром среди геймеров всех возрастов стали головоломки (79%). Женщины больше мужчин любят играть в этот жанр – 87% против 72%. Также высоким спросом пользуются виртуальные настольные (70%), гоночные игры (53%) и шутеры (51%). Чуть менее интересны респондентам такие жанры, как симуляторы (47%), экшен игры (47%) и стратегии (44%).

За последний год десктопные игры остались примерно на том же уровне популярности – 63% против 66% в 2021 г., а доля девушек-геймеров выросла с 34% до 40%.

Наиболее актуальные жанры для ПК – шутеры (69%), гонки (62%) и action приключения (49%). А игры на выживание и хорроры становятся менее популярными (27%), особенно для возрастной категории 25-35 и 45-54 лет.

Российские геймеры стали меньше играть в приставки – их доля сократилась до 17%. Консольные игры преимущественно предпочитают мужчины, чем женщины – 65% против 35% и геймеры в возрасте от 25-34 (39%).

Топ популярных жанров для консоли – гонки (69%), файтинги (64%) и шутеры (62%). За последние полгода виртуальными боями и стрельбой начала больше интересоваться более возрастная группа от 25-34 лет. Менее востребованы у российских консольных геймеров игры на выживание и хорроры (29%), а также коллекционные карточные игры (28%).

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