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Likee смог заинтересовать аудиторию Tik Tok

Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 г., когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении 2022 г. В марте 2023 г. трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022 г.

Решение TikTok повиляло на весь сегмент коротких видео в России – за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappi, «VK клипы» и др.

Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 г. внимание к Likee постоянно росло, например, в июне 2022 г. с началом школьных каникул мобильный трафик в нем удвоился. За год рост составил 300%. Также специалисты «Мегафона» фиксировали рост трафика в российских сервисах Yappi и «VK клипы» – там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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