CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Ритейл Логистика
|

«Деловые линии» расширили функционал личного кабинета клиентов

Группа компаний «Деловые линии» добавила новые сервисы как для авторизованных пользователей, так и для тех, у кого нет полного доступа к личному кабинету. В частности, теперь для удобства всех клиентов (вне зависимости от авторизации) расширена статусная модель заявок на бухгалтерские документы на сайте с учетом способа их доставки – информирование об их перемещении. Для пользователей с полным доступом к личному кабинету общение с менеджером перенесено в чат, в котором можно оперативнее решить возникающие вопросы. Также добавлен сервис самостоятельной маркировки грузов, где можно создать этикетки со штрихкодом на каждое отправление в заказе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые линии».

«Расширение функциональных возможностей в личном кабинете – это шаги к улучшению сервиса группы компаний и упрощению жизни наших клиентов. В случае систематических отправок мы рекомендуем переходить к полному доступу, так как это позволит управлять заказами с расширенными опциями», - отметили представители «Деловых линий». В группе компаний уточнили, что для получения полного доступа необходимо зарегистрироваться на сайте в личном кабинете и в настройках учетной записи подать заявку на подключение, приложив отсканированные копии документов. В среднем, по статистике «Деловых линий», преимуществами полного доступа сейчас пользуются порядка 20% клиентов.

***

ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Собственный автопарк насчитывает порядка 4000 машин мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс России).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft «сломала» всемирно известный почтовый сервис и предлагает «починить» его за деньги

Глава Минцифры: Если у призывника есть отсрочка, он не получит повестку на «Госуслугах»

В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы

Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов

Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще