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МТС ускорила интернет на всех железнодорожных вокзалах Москвы

МТС завершила модернизацию сети мобильной связи на всех девяти железнодорожных вокзалах столицы. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета на крупнейших транспортных узлах России выросла в полтора раза до 100 Мбит/с.

МТС установила внутренние базовые станции в зданиях семи московских железнодорожных вокзалов: Ярославского, Казанского, Курского, Ленинградского, Павелецкого, Белорусского, Киевского, и оптимизировала сеть на двух – Рижском и Савеловском – за счет объединения задействованных радиочастот стандарта LTE. В результате емкость сети в общественных местах вокзалов, таких, как залы ожидания, кассовые зоны, фудкорты и других, удвоилась, а скорость мобильного интернета выросла на 50% до 100 Мбит/с.

В 2022 г. пассажиропоток через все столичные вокзалы составил более 130 млн человек. Около 96% пассажиров пользовались мобильным интернетом, проводя на вокзалах в среднем около 15 минут. Благодаря стабильному высокоскоростному интернету здесь можно свободно скачивать перед поездкой фильмы, книги, музыкальные альбомы и решать другие задачи даже в часы пик, когда пассажиропоток вырастает в несколько раз.

«Каждый железнодорожный московский вокзал – это своеобразный город в городе, где постоянно растет потребность в качественной связи и скоростном интернете. Учитывая это, мы улучшаем связь на вокзалах и станциях, а также на всей транспортной инфраструктуре города. Для этого МТС обновляет оборудование и внедряет передовые технологии, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться услугами связи и различными цифровыми сервисами», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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