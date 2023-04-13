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МТС ускорила интернет вблизи крупных золоторудных месторождений Северо-Енисейского района Красноярского края

МТС сообщила о развитии сети на территории поселка Северо-Енисейский в Красноярском крае. Благодаря переходу со спутникового канала на волоконно-оптическую линию связи высокоскоростным мобильным интернетом МТС обеспечен исторический центр российской золотодобычи.

Поселок Северо-Енисейский был основан в XIX веке, когда в регионе началась активная разработка месторождений золота. Благодаря освоению территорий и развитию золотодобычи в Северо-Енисейском районе Красноярский край и по сей день является одним из основных поставщиков драгоценных металлов в стране. Сейчас в населенном пункте находятся отделения крупных добывающих предприятий, а также аэропорт, объекты социальной инфраструктуры, медицинские и культурные учреждения.

В Северо-Енисейском постоянно проживают более шести тысяч человек. Теперь они смогут дистанционно работать и учиться, с комфортом пользоваться всеми необходимыми мобильными приложениями, от госуслуг до интернет-магазинов, а также цифровыми сервисами экосистемы МТС, в том числе читать последние новинки в книжном сервисе «Строки» и смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Kion.

«Мы постоянно работаем над качеством сети в отдаленных и северных районах. Недавний наш проект по модернизации сети позволил увеличить скорость мобильного интернета практически на всех крупных золоторудных месторождениях Северо-Енисейского района. Не менее важной задачей для нас было улучшить качество связи в административном центре района, где живут и работают многие сотрудники промышленных предприятий. Этот проект получилось реализовать «на отлично» — скорость мобильного интернета увеличилась для пользователей в несколько раз», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Также модернизация оборудования и увеличение скорости мобильного интернета МТС произошли практически на всех крупных золоторудных месторождениях Северо-Енисейского района — Благодатном, Олимпиадинском, Ведуге, Эльдорадо, Золотом и других ключевых промышленных площадках региона.

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