Авторы коротких видео получили доступ к новому первоклассному видеоредактору в «VK клипах»

«VK клипы» представили новый видеоредактор для авторов коротких вертикальных видео — как начинающих, так и профессиональных блогеров. В нем появились широкие возможности для работы с изображением и звуком: гибкое управление цветокоррекцией, добавление фотографий в видео, звуковые эффекты, редакционные плейлисты и извлечение аудио из видео. С помощью новых инструментов клиперы смогут создавать креативный и виральный контент без дополнительных сторонних редакторов и программ для видеомонтажа. Функции обновленного редактора раскатываются постепенно и в течение недели будут доступны на всех устройствах. Об этом CNews сообщили представители VК.

Ключевые инструменты в новом видеоредакторе «VK клипов» сразу на виду — для создания роликов не нужно переключаться между несколькими экранами. Всего парой касаний можно редактировать и монтировать видео, добавлять к нему текст, музыкальный трек, переставлять фрагменты местами и пользоваться другими возможностями для творчества. Например, добавлять в видео фотографии из галереи. Также в новом видеоредакторе появились звуковые эффекты, которые позволяют авторам применять фильтры к голосу и звучать по-новому. В сервисе обновили и музыкальную галерею: теперь всем пользователям доступны редакционные плейлисты, отсортированные по жанрам и типам роликов.

Новый видеоредактор постепенно появится у всех пользователей «VK клипов», в том числе в разделе «Клипы» в приложении «Вконтакте». В отдельном приложении «VK клипы» будут доступны расширенные возможности видеоредактора. Специально для профессиональных креаторов сервис представил эксклюзивные возможности: функцию гибкого управления цветокоррекцией, с помощью которой можно точечно настраивать насыщенность, яркость, контрастность и другие параметры для эффектного видео, а также функцию извлечения аудио из видео. Она дает возможность выбрать нужный ролик из галереи телефона, извлечь из него аудиодорожку и использовать для съемки или редактирования будущего вирусного ролика в «VK клипах».

Марина Краснова, CEO «Вконтакте», «VK клипов», «VK видео» и «VK звонков»: «При создании нового видеоредактора мы учитывали пожелания и начинающих клиперов, и видеоблогеров с большим опытом в съемке профессионального контента. В результате мы решили масштабно переосмыслить пользовательский опыт создания и редактирования клипов: теперь все важные инструменты доступны на одном экране, а сложные настройки стали понятными и простыми для использования. Мы хотим, чтобы видеоредактор в «VK клипах» стал одним из лучших инструментов для создания и редактирования коротких видео, поэтому планируем развивать его и дополнять новыми опциями».

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«VK клипы» — платформа коротких вертикальных видео. За 2022 г. среднесуточное число просмотров приблизилось к отметке в 836 млн, а количество единиц контента увеличилось в 3,5 раза. В феврале 2023 г. «VK клипы» достигли рекордного пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки.