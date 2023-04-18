МТС запустила цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас касается»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила просветительский социальный проект «Нас касается» - специальная онлайн-платформа поможет развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровая платформа МТС «Нас касается» расскажет об острых социальных проблемах - социальном сиротстве, поддержке людей с инвалидностью, паллиативными диагнозами и деменцией. Информация о таких проблемах подается через жизненные истории главных героев проекта – подопечных некоммерческих организаций.

Пользователи смогут выбрать важную для себе социальную проблему и узнать о некоммерческих организациях в России, которые помогают решать данную проблему и сотрудничают с платформой «Нас касается». Партнерам стали проверенные фонды, которые имеют безупречную репутацию и реализуют системные благотворительные программы по выбранным направлениям – создают социальную инфраструктуру, реализуют системные проекты и создают условия, которые меняют жизнь сообществ и помогают решению социальной проблемы в целом.

На платформе «Нас касается» также реализован функционал фандрайзинга в пользу благотворительных организаций, в том числе через возможности программы лояльности МТС Cashback. Оплачивая сервисы у партнеров программы, пользователи могут возвращать до 50% их стоимости, которые можно направить на помощь подопечным выбранных фондов.

«Мы рады, что на витрине МТС Cashback, ключевого инструмента лояльности для клиентов экосистемы МТС, появилась возможность сделать благотворительное пожертвование – такая механика стала ответом на социальный запрос пользователей сервиса. Мы постоянно совершенствуем инструменты накопления и списания бонусов во всех продуктах экосистемы МТС. «Нас касается» - отличная возможность для пользователей программы МТС Cashback делать обычные покупки, и при этом помогать менять жизнь окружающих к лучшему», - сказала руководитель по продуктам лояльности и вовлеченности клиентов экосистемы МТС Вероника Курасова.

«Мы благодарим нашего давнего партнера - МТС - за современный цифровой инструмент, который поможет развитию системы благотворительности в стране и объединит людей, которые хотят помогать. Очень важно, что компания реализует проект в сфере, в которой обладает лидерскими компетенциями, а также привлекает профессиональные проверенные фонды. Деятельность благотворительных организаций зависит от пожертвований людей, небольших бизнесов и крупных корпораций - и чем регулярнее будет эта помощь, тем эффективнее они смогут планировать долгосрочную работу с подопечными. Ведь даже 50 руб. накопленного кешбэка будут важным звеном в цепочке помощи», - отметила исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева.

Воспользоваться программой кешбека МТС Cashback может абонент любого оператора связи, достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback. Чтобы получить кешбек, нужно совершить покупки у партнеров программы, в разделе «Накопить». После зачисления ежемесячного кешбека нужно перейти в раздел «Потратить», выбрать один или несколько фондов и списать бонусы в их пользу.

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Сервис МТС Cashback – программа лояльности, которая позволяет получать бонусные единицы - кешбэк, пользуясь экосистемными сервисами МТС, а также совершая покупки в магазинах партнеров.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.