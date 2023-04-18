В «Контур.фокус» добавили исполнительные производства контрагентов из Казахстана

Новая возможность позволит оценить финансовое положение контрагента и узнать, нет ли у руководителя компании или ИП запрета на выезд из страны. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пользователи «Контур.фокуса» теперь могут проверить исполнительные производства компаний и ИП из Казахстана. Информация отображается в карточке контрагента.

Помимо активных обязательств, сервис показывает исторические. В каждом исполнительном производстве есть: дата и номер исполнительного документа; категория задолженности; название и БИН (бизнес-идентификационный номер для юрлиц и ИП в Казахстане) должника; название и БИН взыскателя, если удалось определить сторону; орган исполнительного производства, который взыскивает задолженность; наименование судебного органа, который выдал исполнительный документ; дата завершения производства, если его закрыли.

Если сумма активных задолженностей контрагента больше 40 МРП (месячный расчетный показатель, примерный аналог российского МРОТ) — в 2023 г. это 3 450 тенге — и он не выплачивает их в течение трех месяцев, ему запрещается выезжать из Казахстана. Сервис предупредит, если руководителю компании или ИП нельзя пересекать границу.

Василий Прокопьев, руководитель проекта «Контур.фокус»: «Экономики России и Казахстана тесно связаны в силу исторических, территориальных, производственных и политических аспектов. Товарооборот между двумя государствами за 2022 г. вырос на 10%. Команда «Контур.фокуса» также отмечает повышенный интерес к бизнес-партнерству со стороны предпринимателей из Казахстана и России. Наращивание деловой активности невозможно без проверки контрагентов. Сведения об исполнительных производствах, которые теперь доступны в «Фокусе», помогут принимать взвешенное решение о сотрудничестве».

Проверить исполнительные производства контрагентов из Казахстана можно на премиальных тарифах «Контур.фокуса».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.