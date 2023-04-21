«Яндекс лавка» открыла в дарксторах пункты велоремонта: в них курьерам выдадут инструменты для двухколесного транспорта

Курьеры-партнеры «Яндекс лавки» и «Еды» теперь могут бесплатно воспользоваться наборами велоинструментов в дарксторах Лавки в Москве и Санкт-Петербурге. В комплекте есть насос, аптечка, камера для колеса, очиститель цепи, мультитул и др. С помощью инструментов можно самостоятельно заменить или заклеить камеру, почистить и смазать цепь, заменить крылья или седло. Об этом CNews сообщили представители «Лавки».

Чтобы даже новичок мог воспользоваться инструментами, «Лавка» разместила на наборах QR-коды с видеоинструкциями, как починить велосипед — например, смазать цепь или заклеить камеру. Это можно сделать в выделенной зоне велопарковки около даркстора.

Если у курьера велосипед «Лавки», и нужен более сложный ремонт, можно сказать об этом директору даркстора. Он поможет отправить двухколесный транспорт на починку к профессиональным мастерам. А если у доставщика собственный велосипед, он может обратиться к проверенным компаниям-партнерам сервисов «Яндекса», которые специализируются на велоремонте.

Курьеры-партнеры «Лавки» могут спросить набор инструментов у директора даркстора «Лавки», из которого они развозят заказы. А доставщикам, сотрудничающим с «Едой», в приложении «Яндекс про» доступна карта, на которой отмечены дарксторы «Лавки» с инструментами для велоремонта.

«Яндекс» последовательно развивает проекты, которые помогают сделать поездки безопаснее — как для самих курьеров-партнеров, так и для окружающих. В 2023 г. компания начала обучать курьеров ПДД с учетом новых правил, которые вступили в силу 1 марта 2023 г.

Весной 2022 г. перед стартом велосезона «Еда» и «Лавка» запустили мобильные пункты диагностики велосипедов. Это действовало для курьеров, которые работают с любыми сервисами доставки. В течение двух недель доставщики могли бесплатно проверить свой двухколесный транспорт и, если нужно, отремонтировать его.

«Еда» и «Лавка» регулярно обновляют обучение по ПДД и адаптируют его для доставщиков, а также проводят серию уроков — например, совместно с ГИБДД. В 2022 г. «Еда» и Научный центр безопасности дорожного движения МВД России сделали для велокурьеров памятку по безопасному передвижению в городе. В ней рассказывается про правила дорожного движения и про то, как вести себя в обстоятельствах, в которых часто оказываются курьеры. К примеру, как передвигаться в жилых зонах, где есть дети или домашние животные.

С помощью алгоритмов «Еда» и «Лавка» также проверяют манеру вождения велокурьеров, чтобы они не превышали скорость. Такой мониторинг помогает курьерам соблюдать скоростной режим и делает выполнение доставок безопаснее.