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Заказы Ozon теперь можно получить в отделениях «Почты России»

«Почта России» и Ozon начали выдавать заказы маркетплейса в почтовых отделениях. На сегодняшний день клиенты могут забрать товары более чем в 600 точках в 50 регионах. В планах компаний масштабировать такой вариант доставки на 22,5 тыс. отделений «Почты России» по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Выбрать доставку в отделения «Почты России» клиенты могут при оформлении заказа Ozon. Чтобы забрать покупку, клиенту потребуется только показать штрих-код из мобильного приложения маркетплейса или назвать номер заказа. Обслуживать клиентов Ozon в почтовых отделениях будут в приоритетном порядке – для этого в меню электронной очереди появится раздел «забрать заказ Ozon».

На сегодняшний день большинство партнерских пунктов в почтовых отделениях находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске. Компании намерены подключить к проекту Ozon 22,5 тыс. почтовых отделениях по всей стране.

«Мы активно сотрудничаем с Ozon на внутрироссийском и международном направлении. Теперь получать интернет-заказы в наших отделениях станет еще удобнее: можно будет забирать их без выходных и по штрихкоду без дополнительных подтверждений. Почтовые отделения – это многофункциональные пространства рядом с домом, тут доступны и почтовые, и банковские, и розничные услуги, теперь же в нашем сотрудничестве с Ozon появляется и удобный сервис пункта выдачи заказов», – сказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Почты России» Георгий Аликошвили.

«Мы уже имеем позитивный опыт сотрудничества с «Почтой России»: в отделения доставляются заказы от зарубежных продавцов Ozon Global, также оператор помогает нам выдавать заказы в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, где пока не развита собственная логистика Ozon. В рамках эксперимента в 600 отделениях «Почты России» мы хотим предоставить покупателю еще больше удобных локаций для самовывоза – самого популярного способа доставки среди наших покупателей», – сказал директор по развитию партнерских логистических программ компании Денис Дьяченко.

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