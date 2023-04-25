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«Сбермаркет» запустил сезонную доставку на дачи

Онлайн-сервис «Сбермаркет» запустил доставку продуктов на дачи и в посёлки. Начиная с апреля и до конца летнего сезона курьеры будут привозить заказы на загородные участки клиентов в радиусе 60 км от магазинов-партнёров.

Теперь заказы дачников сервис собирает и доставляет из более 100 магазинов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и ещё 14 городов:

Всего к сезонному формату подключены 36 гипермаркетов Metro, 24 магазина «Лента» и 22 — «Ашан», 7 супермаркетов «Виктория», по 4 магазина «О’кей» и «Магнит семейный», а также 2 гипермаркета «Глобус».

Заказы привезут на дачи или в загородные посёлки в пределах зоны доставки. Клиенты могут проверить доступность услуги в мобильном приложении или на сайте «Сбермаркета». Для этого нужно включить геолокацию или указать свой адрес, и на экране отобразятся доступные магазины. Курьеры сервиса доставляют из этих магазинов продукты, товары для дома и сада, товары для животных — всё, что есть в ассортименте магазинов-партнёров. Время доставки зависит от того, как далеко расположен дачный кооператив или посёлок от магазина, в котором оформляется заказ.

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