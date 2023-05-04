«Сбермегамаркет» открыл новые инструменты аналитики для продавцов

«Сбермегамаркет» открыл доступ к важным статистикам, которые помогут лучше понимать, что продавать, выстроить стратегию продаж, а также спланировать ассортимент. Новая аналитика доступна на бесплатной основе всем продавцам, имеющим доступ к личному кабинету на маркетплейсе.

«Сбермегамаркет» продолжает развивать инструменты аналитики для удобства своих продавцов. В личном кабинете в разделе «Аналитика» появился раздел «Что продавать на «Сбермегамаркете». На этой странице можно скачать несколько отчётов, из которых можно узнать какие категории товаров приносят больше продаж, какие товары раньше лучше всех продавались, но сейчас не в наличии, какие товары чаще ищут на «Сбермегамаркете», какие товары были добавлены в «Избранное» больше всего раз, а также какие бренды ещё не продаются на «Сбермегамаркете», но могут быть востребованы у покупателей.

«Мы постоянно совершенствуем продукт и повышаем качество и эффективность работы для продавцов. Новые данные, которые стали доступны нашим партнерам, помогут увеличить продажи и более интеллектуально подойти к вопросу расширения ассортимента. Мы уже видим позитивный отклик в росте количества регистраций новых продавцов за счет того, что предприниматели увидели соотношение объемов продаж и количества продавцов в нишах. В планах площадки дальше углублять и развивать направление аналитики», – отметил Антон Сиземин, руководитель управления привлечения и развития ключевых клиентов маркетплейса «Сбермегамаркет».