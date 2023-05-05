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На портале «Узнай Москву» появилась онлайн-экскурсия по отреставрированным объектам культурного наследия

На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-экскурсию по отреставрированным объектам культурного наследия. Среди них – доходный дом на Большой Татарской, здание Софийского механического завода и дом его владельца, Густава Листа, на Болотной площади, комплекс зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной. Маршрут подготовлен Госинспекцией по недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«В новый маршрут включены пять уникальных исторических зданий – выявленных объектов культурного наследия. У каждого из них свой неповторимый архитектурный облик, собственный стиль и богатая история. На портале «Узнай Москву» можно не только посмотреть, как эти здания выглядели до реставрации, но и построить маршрут с помощью интерактивной карты. С экскурсией будет удобно ознакомиться в мобильном приложении проекта», – отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Во время прогулки пользователи узнают интересные факты. Например, почему Доходный дом А. С. Танеева называют «домом с волшебным подъездом», кому посвящено название Мариинского училища и как церковь Спаса Преображения превратилась в Институт географии Академии наук.

«В разработанный ведомством маршрут вошли приведенные в порядок постройки XVIII, XIX и начала XX столетия. Теперь они включены в перечень маршрутов портала и приложения «Узнай Москву». Каждый желающий может открыть для себя в столице новый маршрут, попутно в интерактивном режиме узнавая интересные факты об объектах культурного наследия, которые отреставрированы в последние годы. Участники наших экскурсий смогут почувствовать себя свидетелями формирования современного облика Москвы», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

«Ежегодно благодаря труду наших реставраторов в Москве становится все больше отреставрированных памятников московской старины. Они превращаются не только в новые точки притяжения в современном мегаполисе, но и включаются в различные маршруты, в том числе и на портале «Узнай Москву». Формат таких экскурсий остается востребованным среди жителей и гостей столицы. Мы с радостью приглашаем всех желающих познакомиться с объектами культурного наследия, в которых уже завершились работы по сохранению», – отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

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«Узнай Москву» — это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный онлайн-гид содержит фотографии и описания более 2200 зданий, свыше 690 памятников и 350 музеев. На портале опубликованы более 250 тематических маршрутов по разным районам города и свыше 100 увлекательных квизов.

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