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Wildberries покажет продавцам топ-10 популярных поисковых слов по всем товарам

Онлайн-платформа Wildberries запустила новый виджет с аналитической информацией в каждой карточке товара. Сервис анализирует поисковые запросы покупателей и формирует топ-10 ключевых слов, по которым они чаще всего находили те или иные товары в течение последней недели.

Функциональность позволяет предпринимателям получить доступ к наиболее популярным запросам, которые потенциальные покупатели используют для поиска их товаров. На основе этой информации продавцы могут улучшать карточки своих товаров: адаптировать описание продукции так, чтобы улучшать ее видимость для пользователей на онлайн-платформе. Это позволит продвигать их товары и повышать продажи.

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