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«Яндекс» добавил в «Алису» нейросеть нового поколения

«Яндекс» внедрил большую языковую модель нового поколения в виртуального помощника — в «Алису». Благодаря нейросети YandexGPT «Алиса» научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая возможность доступна в приложении «Яндекс», «Браузере», «Станциях» и умных телевизорах с «Алисой». Достаточно сказать «Алиса, давай придумаем!» — и можно ставить ей задачи. Виртуальный помощник напишет сценарий для выпускного, составит деловое письмо, предложит план путешествия и варианты подарка на свадьбу. Пока технология работает в режиме тестирования: «Алиса» может ошибаться в фактах, что не мешает ей создавать новое — с помощью своей эрудиции и умения делать выводы.

Встроенную в «Алису» нейросеть YandexGPT обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Обучение проходило в два этапа. Чтобы нейросеть впитала в себя знания о мире, сначала ей показали общедоступные тексты — материалы книг, сайтов, статей. Они были отобраны с помощью поисковых технологий «Яндекса», которые позволяют находить среди миллиардов документов наиболее полезные.

В отличие от предыдущих языковых моделей, нейросеть YandexGPT дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Именно поэтому она отвечает так же просто и понятно, как знающий человек. Для сбора и подготовки таких примеров «Яндекс» задействовал свои технологии краудсорсинга и команду ИИ-тренеров.

Сегодняшний запуск — это первый шаг. Нейросеть постоянно обучается, поэтому с каждым днем «Алиса» будет становиться умнее. Например, сейчас она отвечает на вопрос, не обращая внимания на предыдущие реплики, а в будущем научится учитывать контекст беседы. «Яндекс» будет внедрять нейросети нового поколения и в другие свои продукты, прежде всего в поиск.

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