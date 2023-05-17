«Яндекс лавка» покажет покупателям готовые блюда с учетом их предпочтений

В «Яндекс лавке» теперь можно настроить отображение готовых блюд по персональным предпочтениям. Например, покупатели могут выбрать сортировку по национальным кухням, брендам-производителям, вкусовым предпочтениям и другим параметрам. Это поможет быстрее находить нужное в категории «Основное меню».

Так, если настроить отображение блюд по кухням народов мира, «Лавка» покажет азиатские, итальянские или кавказские. А если включить сортировку по вкусовым предпочтениям и уточнить их — например, это вегетарианская или высокобелковая еда, — то сервис покажет соответствующие блюда.

Когда команда «Лавки» разрабатывала сортировку готовых блюд по предпочтениям, она использовала информацию о самых частых заказах готовой еды на сервисе. Чтобы учитывать еще больше пожеланий покупателей, «Лавка» и дальше будет развивать инструменты в приложении, которые помогут клиентам быстрее находить нужные товары и готовую еду.

Указать предпочтения в готовых блюдах можно в приложениях «Лавки», «Еды» и Go. Это уже доступно жителям Москвы, а скоро появится и в Санкт-Петербурге.

***

«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из около 450 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. «Лавка» работает под собственным и под брендом Маркета в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.